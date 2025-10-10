"Les noces rebelles" avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sur Arte dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Les noces rebelles", l’autopsie cruelle d’un naufrage conjugal servie par le couple vedette de "Titanic", Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

L'histoire en quelques lignes...

Les Wheeler se voient comme des esprits libres et anticonformistes. Cependant, une fois installés sur Revolutionary Road avec leurs enfants, la routine s'installe. Frank s'ennuie dans son travail de bureau tandis qu'April étouffe dans son rôle de femme au foyer, ses aspirations d'actrice ayant été mises de côté. Le fossé entre leurs idéaux de jeunesse et la morne réalité de leur quotidien devient la source de conflits conjugaux de plus en plus acerbes et destructeurs.

Dans une tentative désespérée de sauver leur couple et de retrouver un sens à leur vie, April propose un plan radical : quitter tout pour s'installer à Paris. Ce projet, qui représente leur dernière chance d'échapper à l'insignifiance, ravive temporairement leur passion et leur espoir. Pourtant, la pression sociale et le poids des conventions s'avèrent insurmontables. L'annonce d'une promotion pour Frank et une grossesse imprévue pour April font basculer le rêve.

Onze ans après Titanic, Sam Mendes (American Beauty) reforme à l’écran le couple vedette Leonardo DiCaprio-Kate Winslet, et les confronte à un autre naufrage : celui du couple. Adaptée d’un roman de Richard Yates, l’autopsie cruelle d’un amour sacrifié sur l’autel du conformisme.