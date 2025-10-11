recherche
Cinéma

"Les Bodin's en Thaïlande" à revoir sur W9 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025
"Les Bodin's en Thaïlande", film réalisé en 2020 par Frédéric Forestier avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, sera rediffusé sur W9 dimanche 12 octobre 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande !

Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi… Pas simple de dépayser des paysans !

Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Avec : Vincent Dubois (Maria Bodin), Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Bella Boonsang (Malee), Nicolas Marié (Le psychologue), Fanny Dubois (Maria jeune), Alexandre Rokhamm (Christian enfant), Lucas Fraiscinet (Thierry enfant).
Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 12:02
Publié dans Cinéma, Dimanche
Suivez nous...