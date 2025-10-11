"Les Bodin's en Thaïlande" à revoir sur W9 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

"Les Bodin's en Thaïlande", film réalisé en 2020 par Frédéric Forestier avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, sera rediffusé sur W9 dimanche 12 octobre 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande !

Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi… Pas simple de dépayser des paysans !

Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Avec : Vincent Dubois (Maria Bodin), Jean-Christian Fraiscinet (Christian Bodin), Bella Boonsang (Malee), Nicolas Marié (Le psychologue), Fanny Dubois (Maria jeune), Alexandre Rokhamm (Christian enfant), Lucas Fraiscinet (Thierry enfant).