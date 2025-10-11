Le film "Potiche" de François Ozon rediffusé sur France 3 lundi 13 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 13 octobre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Potiche", une comédie de mœurs réalisée par François Ozon, adaptée d'une pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy.

L'histoire en quelques lignes...

En 1977, dans une province bourgeoise française, Suzanne Pujol (Catherine Deneuve) est l'épouse soumise et l'objet de mépris de son mari, Robert Pujol (Fabrice Luchini), riche industriel qui dirige son usine de parapluies d'une main de fer, en véritable despote. Robert trompe sa femme avec sa secrétaire Nadège (Karin Viard) et ne prend pas en compte les revendications sociales de ses employés.

À la suite d'une grève et d'une séquestration de Robert par les ouvriers, celui-ci est victime d'une crise cardiaque et doit s'absenter pour une cure de repos.

Contre toute attente, Suzanne Pujol accepte de prendre temporairement la direction de l'entreprise familiale. Elle se révèle être une femme de tête et d'action, dotée d'un sens de la négociation et d'une gestion sociale et humaine. Elle parvient à mettre fin au conflit et à relancer l'activité, notamment avec l'aide de Maurice Babin (Gérard Depardieu), le député-maire communiste de la ville, avec qui elle a entretenu une liaison dans le passé.

Cependant, lorsque Robert revient en pleine forme, il ne se réjouit pas de la réussite de son épouse et entend bien reprendre sa place. Il se heurte à une Suzanne qui s'est émancipée et refuse de redevenir la "potiche" qu'elle était. S'ensuit une confrontation pour le pouvoir, qui mène même les personnages à se lancer en politique pour l'un ou l'autre camp.

Le film raconte l'émancipation d'une femme bourgeoise des années 70, qui se découvre des talents insoupçonnés et prouve qu'elle est bien plus qu'un simple objet décoratif.