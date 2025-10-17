recherche
Inédit, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" sur TF1 dimanche 19 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 17 octobre 2025 106
Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania", le troisième opus des aventures d'Ant-Man qui ouvre la Phase 5 de l'Univers Cinématographique Marvel.

L'histoire en quelques lignes...

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, vont vivre de nouvelles aventures.

En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne, les parents de Hope, le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'ils pensaient être possible.

Le film introduit Kang le Conquérant comme la nouvelle menace majeure du MCU, même si les scènes post-génériques indiquent que la défaite de ce variant n'est que le début, car de nombreux autres variants de Kang existent et s'organisent dans le Multivers.
Suivez nous...