Inédit, "L'école est à nous" d'Alexandre Castagnetti diffusé sur France 3 lundi 20 octobre 2025 (vidéo)

Cinéma

Inédit, "L'école est à nous" d'Alexandre Castagnetti diffusé sur France 3 lundi 20 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025
Lundi 20 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "L'école est à nous", un film réalisé par Alexandre Castagnetti, inédit en clair à la télévision, qui explore une approche alternative de l'éducation.

L'histoire en quelques lignes...

Virginie Thévenot, une professeure de mathématiques un peu spéciale, profite d'une grève générale dans son collège.

Alors que la plupart des professeurs sont absents, Virginie saisit cette occasion pour tenter une expérience pédagogique inédite avec un petit groupe d'élèves.

Son pari est simple, mais radical : leur laisser faire ce qu'ils veulent (dans le cadre de la permanence qu'elle assure, aidée par un professeur de technologie).

Cette liberté inattendue agit comme une étincelle, provoquant une petite révolution au sein du collège. L'expérience va bouleverser la vie des adolescents et de l'établissement, suscitant l'enthousiasme chez les élèves concernés, mais aussi la désapprobation d'autres professeurs et de la direction.

Avec : Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam, Cécile Rebboah, Gérald Laroche, Lili Aupetit, Nah Bilé, Sofia Bendra, Jérémie Gavrilovic, Gabin Jouillerot, Ryan Khelif, Estelle Luo, Alexandre Spector, Constance Dollé, Yannick Choirat, Yannick Renier, Victor Le Fèvre.
Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 13:50
Cinéma
Suivez nous...