recherche
Cinéma

"Et Dieu... créa la femme" avec Brigitte Bardot à revoir sur Arte dans une version restaurée lundi 20 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 141
"Et Dieu... créa la femme" avec Brigitte Bardot à revoir sur Arte dans une version restaurée lundi 20 octobre 2025

À Saint-Tropez, trois hommes s’enflamment pour la beauté sauvage de Brigitte Bardot. Un film événement, diffusé dans une version restaurée sur Arte lundi 20 octobre 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À Saint-Tropez, Juliette, une orpheline de 18 ans, évolue parmi trois hommes qui la convoitent. Il y a Antoine, parti se chercher un avenir à Toulon. Mais aussi Michel, son frère cadet, qui a hérité de leur père un atelier de réparation de bateaux. Et puis il y a Éric Carradine, un quinquagénaire d'origine étrangère, promoteur et directeur de boîte de nuit qui rêve de bâtir un casino près de la plage.

Placée dans une famille d'accueil, Juliette vend la presse dans une boutique sur le port, mais elle n'aspire qu'à danser, flirter et vivre. Indignée de ces prétentions, la bonne société provinciale la condamne à retourner jusqu'à sa majorité dans une institution.

Pour conserver sa liberté, le mariage seul peut la sauver…

Et Vadim créa BB

À sa sortie en 1956, Et Dieu… créa la femme a connu un retentissement bien au-delà des frontières hexagonales, jusqu'aux États-Unis. Révélation du talent de cinéaste d'un jeune reporter de Paris Match nommé Roger Vadim, le film fait entrer en pleine lumière le phénomène Brigitte Bardot.

Passée par la danse classique, la jeune actrice, que vient d'épouser le réalisateur, y campe un personnage de femme-enfant, à la fois innocente et troublante, attirée par le plaisir et attisant autour d'elle un désir ravageur. Sacrée sex-symbol, la starlette ne le sera plus longtemps : une incroyable carrière l'attend.

Sous le soleil d'un petit village au bord de la Méditerranée, pas encore point d'attraction de la jet set, Et Dieu… créa la femme a d'abord créé un mythe. Il se résume à deux initiales : BB.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Lego : les 30 constructions les plus incroyables&quot; sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

"Lego : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

19 octobre 2025 - 13:31

Sur le même thème...

Inédit, &quot;L'école est à nous&quot; d'Alexandre Castagnetti diffusé sur France 3 lundi 20 octobre 2025 (vidéo)

Inédit, "L'école est à nous" d'Alexandre Castagnetti diffusé sur France 3 lundi 20 octobre 2025 (vidéo)

18 octobre 2025 - 13:42

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...