"Et Dieu... créa la femme" avec Brigitte Bardot à revoir sur Arte dans une version restaurée lundi 20 octobre 2025

À Saint-Tropez, trois hommes s’enflamment pour la beauté sauvage de Brigitte Bardot. Un film événement, diffusé dans une version restaurée sur Arte lundi 20 octobre 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

À Saint-Tropez, Juliette, une orpheline de 18 ans, évolue parmi trois hommes qui la convoitent. Il y a Antoine, parti se chercher un avenir à Toulon. Mais aussi Michel, son frère cadet, qui a hérité de leur père un atelier de réparation de bateaux. Et puis il y a Éric Carradine, un quinquagénaire d'origine étrangère, promoteur et directeur de boîte de nuit qui rêve de bâtir un casino près de la plage.

Placée dans une famille d'accueil, Juliette vend la presse dans une boutique sur le port, mais elle n'aspire qu'à danser, flirter et vivre. Indignée de ces prétentions, la bonne société provinciale la condamne à retourner jusqu'à sa majorité dans une institution.

Pour conserver sa liberté, le mariage seul peut la sauver…

Et Vadim créa BB

À sa sortie en 1956, Et Dieu… créa la femme a connu un retentissement bien au-delà des frontières hexagonales, jusqu'aux États-Unis. Révélation du talent de cinéaste d'un jeune reporter de Paris Match nommé Roger Vadim, le film fait entrer en pleine lumière le phénomène Brigitte Bardot.

Passée par la danse classique, la jeune actrice, que vient d'épouser le réalisateur, y campe un personnage de femme-enfant, à la fois innocente et troublante, attirée par le plaisir et attisant autour d'elle un désir ravageur. Sacrée sex-symbol, la starlette ne le sera plus longtemps : une incroyable carrière l'attend.

Sous le soleil d'un petit village au bord de la Méditerranée, pas encore point d'attraction de la jet set, Et Dieu… créa la femme a d'abord créé un mythe. Il se résume à deux initiales : BB.