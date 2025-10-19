"Harry Potter à l'école des sorciers" à revoir sur TF1 mardi 21 octobre 2025 (vidéo)

La saga "Harry Potter" est de retour sur TF1. Mardi 21 octobre 2024 à 21:10, la chaîne vous proposera de revoir le premier volet "Harry Potter à l'école des sorciers", un film réalisé par Chris Columbus, sorti en 2001.

L'histoire en quelques lignes...

Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé par son oncle et sa tante dans des conditions hostiles. À l'âge de onze ans, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid lui apprend qu'il possède des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés, des années auparavant, par le mage noir Lord Voldemort. Ce dernier avait également essayé de tuer Harry alors qu'il était un bébé, mais le sort a rebondi.

En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, Harry découvre qu'il y est très célèbre. Il entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie Poudlard, où il apprend à maîtriser la magie aux côtés de ses deux nouveaux amis Ron Weasley et Hermione Granger.

Au cours de l'année, le trio se trouve impliqué dans le mystère de la pierre philosophale, gardée au sein de l'école et convoitée par un inconnu qu'ils cherchent à démasquer. Ce dernier se révèle être Voldemort, qui habite le corps du professeur Quirrell.

Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane et Richard Harris.