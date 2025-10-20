"Une affaire privée" avec Thierry Lhermitte à revoir sur Arte mercredi 22 octobre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Sous la pression de sa patronne, lointainement liée à l’affaire, François, détective privé, accepte de se pencher sur un cas de disparition inexpliquée : Rachel, une étudiante en biologie de 22 ans, n’a plus donné signe de vie depuis six mois.
Alors qu’il interroge un à un les proches de la jeune femme, le corps de cette dernière est retrouvé en état de décomposition avancé dans la forêt Fontainebleau.
La mère de Rachel demande à François de poursuivre ses investigations afin de comprendre ce qui est arrivé à sa fille...
Contre-emploi
Dans le sillage de François, qui enquille les bières le soir venu pour oublier son morne quotidien, à peine troublé par une liaison, ce polar labyrinthique fait défiler une fascinante galerie de personnages, auxquels de grands noms du cinéma français prêtent leurs visages – et leurs voix, fixées sur l’enregistreur du détective.
On y croise notamment Marion Cotillard (une amie de fac de la disparue), Robert Hirsch (un voisin indiscret), Jeanne Balibar (l’ex-épouse de François), Clovis Cornillac (le gérant d’un bar) ou encore Frédéric Diefenthal (un travesti)…
D’un club échangiste à une table de poker, Guillaume Nicloux (La religieuse, Sarah Bernhardt, la divine) multiplie les fausses pistes et les atmosphères louches – voire poisseuses – dans un hommage stylisé au genre, qui doit beaucoup à la présence de Thierry Lhermitte. À contre-emploi, la star du Splendid livre une performance remarquable dans ce rôle de privé désenchanté dont la quête de vérité va tourner à l’obsession.