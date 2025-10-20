"Une affaire privée" avec Thierry Lhermitte à revoir sur Arte mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Une affaire privée", un polar labyrinthique et stylisé de Guillaume Nicloux, porté par une impressionnante pléiade de stars, Thierry Lhermitte en tête.

L'histoire en quelques lignes...

Sous la pression de sa patronne, lointainement liée à l’affaire, François, détective privé, accepte de se pencher sur un cas de disparition inexpliquée : Rachel, une étudiante en biologie de 22 ans, n’a plus donné signe de vie depuis six mois.

Alors qu’il interroge un à un les proches de la jeune femme, le corps de cette dernière est retrouvé en état de décomposition avancé dans la forêt Fontainebleau.

La mère de Rachel demande à François de poursuivre ses investigations afin de comprendre ce qui est arrivé à sa fille...

Contre-emploi

Dans le sillage de François, qui enquille les bières le soir venu pour oublier son morne quotidien, à peine troublé par une liaison, ce polar labyrinthique fait défiler une fascinante galerie de personnages, auxquels de grands noms du cinéma français prêtent leurs visages – et leurs voix, fixées sur l’enregistreur du détective.

On y croise notamment Marion Cotillard (une amie de fac de la disparue), Robert Hirsch (un voisin indiscret), Jeanne Balibar (l’ex-épouse de François), Clovis Cornillac (le gérant d’un bar) ou encore Frédéric Diefenthal (un travesti)…

D’un club échangiste à une table de poker, Guillaume Nicloux (La religieuse, Sarah Bernhardt, la divine) multiplie les fausses pistes et les atmosphères louches – voire poisseuses – dans un hommage stylisé au genre, qui doit beaucoup à la présence de Thierry Lhermitte. À contre-emploi, la star du Splendid livre une performance remarquable dans ce rôle de privé désenchanté dont la quête de vérité va tourner à l’obsession.