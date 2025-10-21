"Le roi Arthur : la légende d'Excalibur" à revoir sur RMC Story mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera "Le roi Arthur : la légende d'Excalibur" avec Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey et Djimon Hounsou.

Après Sherlock Holmes, le réalisateur britannique Guy Ritchie s’attaque à une autre grande figure de la littérature : le roi Arthur. Il dépoussière le mythe à grand renfort d’effets spéciaux et d’acteurs de renom. Ainsi s’entoure-t-il de Charlie Hunnam pour le rôle-titre, Jude Law pour jouer le grand méchant et Djimon Hounsou pour le fidèle comparse. Un voyage mené tambour battant aux origines de la Table Ronde…

L'histoire en quelques lignes...

Pour servir ses ambitions démesurées et sa soif de pouvoir, Vortigen, le frère du roi Uther, est prêt à tout… Une sorcière lui promet d’exaucer son vœu s’il sacrifie ce qu’il a de plus cher. Il offrira sa femme. En échange, transcendé par la magie noire, il parvient à tuer son frère pourtant armé d’Excalibur, son épouse et leur enfant, du moins le croit-il. En réalité, le bébé a pu être sauvé et a été élevé incognito dans une maison close des bas-fonds de la cité de Londonium.

Les années passent et l’enfant est devenu un solide gaillard, aussi débrouillard que bagarreur. Vivant de petits trafics avec ses comparses, il n’a pas son pareil pour s’attirer les ennuis. Ignorant tout de ses origines, il est bien loin de se douter de la destinée qui l'attend.

Pendant ce temps, Vortigen est devenu un roi craint, mais il ne peut toujours pas dominer Excalibur tant que le descendant d’Uther est en vie. La garde rabat alors chaque jeune homme alentour pour lui faire passer le test : tenter de sortir l’épée de sa gangue de pierre. A la surprise générale, Arthur se saisit d’Excalibur sans difficulté et se retrouve emprisonné aussi vite. Le roi, son oncle, lui propose un marché contre la vie de ses amis : abandonner l’épée et renoncer au trône en place publique.

C’était sans compter sur l’aide de La Mage envoyée par Merlin. Accompagnée de Bedivere et d’autres valeureux combattants, elle va libérer Arthur et l’aider à accomplir son destin. Mais pour se faire accepter de l’épée, encore faut-il s’accepter soi-même…