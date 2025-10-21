"L'art de séduire" avec Mathieu Demy & Julie Gayet sur France 4 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10, France 4 rediffusera "L'art de séduire", un film de Guy Mazarguil qui raconte l'histoire de Jean-François, un psychanalyste qui tombe amoureux d'une de ses patientes, Hélène.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque Hélène décide d'arrêter sa thérapie, Jean-François se sent enfin libre de tenter de la séduire, mais il accumule les maladresses, tétanisé par son amour.

Désespéré, il se tourne alors vers un autre de ses patients, Julien, qui le consulte pour un trouble obsessionnel compulsif de drague. Jean-François demande à Julien de lui enseigner les techniques de séduction, une initiative totalement absurde pour un psychanalyste.

Le film suit les tentatives ratées de Jean-François pour conquérir Hélène, tout en explorant ses propres contradictions et son incapacité à comprendre ses désirs.

Avec : Mathieu Demy, Julie Gayet, Valérie Donzelli, Lionel Abelanski, Élisabeth Vitali, Eva Mazauric, Anne Charrier, Alban Lenoir, Claudine Barjol, Émilie Caen.