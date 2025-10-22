recherche
"La guerre des boutons" de Yann Samuell à revoir sur NOVO 19 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025 81
Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "La guerre des boutons", un film réalisé en 2011 par Yann Samuell, adapté du roman de Louis Pergaud.

L'histoire en quelques lignes...

1960, dans un village du sud de la France.

Comme dans le roman original, deux bandes d'écoliers, celle des Longeverne menée par l'intrépide Lebrac, et celle de Velrans dirigée par l'Aztec, se livrent une guerre acharnée qui dure depuis des générations.

Leur objectif principal est de voler les boutons de leurs adversaires pour les humilier, ce qui force les vaincus à rentrer chez eux les vêtements en lambeaux et à subir la colère de leurs parents.

Pour éviter cette humiliation, les Longeverne trouvent une idée radicale : combattre nus . Lebrac est également celui qui accepte l'aide d'une fille, Lanterne, dans sa bande, une nouveauté par rapport aux versions précédentes.

Le film se concentre sur l'innocence, la loyauté, et la ruse de ces enfants.
Dernière modification le mercredi, 22 octobre 2025 11:33
Publié dans Cinéma, Jeudi
