"Adieu les cons" avec Virginie Efira et Albert Dupontel à revoir sur France 2 dimanche 26 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 26 octobre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Adieu les cons", un film d'Albert Dupontel sorti en 2020, qui mélange comédie noire, burlesque et drame social.

L'histoire en quelques lignes...

Suze Trappet (Virginie Efira), une coiffeuse de 43 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable et qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre.

Face à cette terrible nouvelle, Suze décide d'utiliser ses derniers jours pour accomplir une quête : retrouver l'enfant qu'elle a été contrainte d'abandonner à la naissance à l'âge de 15 ans.

Dans sa tentative d'accéder à son dossier administratif, elle croise le chemin de Jean-Baptiste Cuchas, dit "JB" (Albert Dupontel), un informaticien quinquagénaire en plein burn-out qui tente maladroitement de se suicider au travail. Suite à un quiproquo, JB se retrouve poursuivi par la police.

Suze propose un marché à JB : elle le disculpera s'il l'aide à retrouver son fils grâce à ses compétences informatiques. Leur quête, à la fois absurde et désespérée, les amène à solliciter l'aide de M. Blin (Nicolas Marié), un archiviste aveugle doté d'un enthousiasme débordant.

Ensemble, ce trio improbable se lance dans une course-poursuite chaotique et burlesque à travers une administration kafkaïenne et une société qu'ils estiment "conne", le tout dans une course contre-la-montre pour Suze.

Le film est une critique virulente de la bureaucratie et une ode poétique et touchante à l'humanité, à l'amour filial et à la rédemption.