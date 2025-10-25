"Les femmes du square" de Julien Rambaldi diffusé sur France 3 lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Les femmes du square", un film de Julien Rambaldi inédit en clair à la télévision qui raconte l’histoire forte et sensible d’un groupe de femmes unies par leurs combats et leur solidarité.

L'histoire en quelques lignes...

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de huit ans des beaux quartiers.

En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en main.

Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…

Avec : Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Vidal Arzoni, Élodie Navarre, Marc Zinga..