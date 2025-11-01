recherche
Cinéma

Le film "Witness" avec Harrison Ford et Kelly McGillis rediffusé sur Arte dimanche 2 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 96
Le film "Witness" avec Harrison Ford et Kelly McGillis rediffusé sur Arte dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:00, Arte vous proposera de voir ou de revoir "Witness", un film américain réalisé par Peter Weir, sorti en 1985, avec Harrison Ford et Kelly McGillis.

Le film nous transporte dans le monde paisible d'une communauté Amish, où un jeune garçon assiste par hasard à un meurtre dans une gare. Cet événement bouleverse sa vie et celle de sa communauté

L'histoire en quelques lignes...

Après la mort de son mari dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, en 1984, une jeune femme amish, Rachel Lapp (Kelly McGillis), décide d’emmener son fils de 8 ans, Samuel (Lukas Haas), dans le monde extérieur pour la première fois lors d’un voyage à Baltimore, dans le Maryland, afin de rendre visite à sa sœur.

Pendant le trajet, Samuel est étonné de voir des gens et ce monde si différents de lui. Alors que Rachel attend à la gare de la 30e rue, à Philadelphie, Samuel en profite pour utiliser les toilettes des hommes. Il y est le témoin de l'assassinat brutal d'un homme (Timothy Carhart). Caché dans une cabine de toilette durant le drame, il assiste à la scène mais ne voit clairement qu’un seul des meurtriers.

Par la suite, Rachel et Samuel sont présentés au capitaine John Book (Harrison Ford) et au sergent Carter (Brent Jennings), qui révèlent que la victime était un policier infiltré, nommé Zenovich. Book et Carter amènent Samuel et Rachel au commissariat du centre-ville de Philadelphie afin de permettre une éventuelle identification avec photos ou avec d’autres prisonniers. Mais Samuel n’en reconnaît aucun. Cependant, se promenant et errant dans le commissariat, le jeune garçon aperçoit sur un mur une coupure de journal avec la photo du lieutenant de police James McFee (Danny Glover) de la brigade des stupéfiants, et dénonce discrètement, auprès de John Book, McFee comme étant l'homme qu'il a vu à la gare.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 10:28
Publié dans Cinéma, Dimanche
