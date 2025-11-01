"Le parfum vert" avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste sur France 3 lundi 3 novembre 2025 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Avant de s'effondrer, il a juste le temps de murmurer trois mots énigmatiques à l'oreille de son ami et collègue, Martin (Vincent Lacoste) : "Le Parfum vert".
Rapidement, Martin se retrouve mêlé à l'affaire. Il est enlevé, interrogé par une mystérieuse organisation, puis relâché. Accusé du meurtre par la police et pourchassé, il doit fuir.
Sa cavale le mène à croiser la route de Claire (jSandrine Kiberlain), une dessinatrice de bandes dessinées un peu téméraire, en quête d'aventure et désireuse d'échapper à son quotidien.
Ce duo improbable se lance alors dans une enquête mouvementée à travers l'Europe (de Paris à Budapest, en passant par Bruxelles) pour élucider le mystère du "Parfum vert" et démasquer la mystérieuse organisation à l'origine du complot.
Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler, Léonie Simaga, Arieh Worthalter, Jenna Thiam...