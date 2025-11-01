"Le parfum vert" avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste sur France 3 lundi 3 novembre 2025 (vidéo)

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Le parfum vert". Entre théâtre, complot et cavale à travers l’Europe, ce film de Nicolas Pariser mêle suspense, humour et élégance dans un thriller aussi haletant que singulier.

L'histoire en quelques lignes...

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Avant de s'effondrer, il a juste le temps de murmurer trois mots énigmatiques à l'oreille de son ami et collègue, Martin (Vincent Lacoste) : "Le Parfum vert".

Rapidement, Martin se retrouve mêlé à l'affaire. Il est enlevé, interrogé par une mystérieuse organisation, puis relâché. Accusé du meurtre par la police et pourchassé, il doit fuir.

Sa cavale le mène à croiser la route de Claire (jSandrine Kiberlain), une dessinatrice de bandes dessinées un peu téméraire, en quête d'aventure et désireuse d'échapper à son quotidien.

Ce duo improbable se lance alors dans une enquête mouvementée à travers l'Europe (de Paris à Budapest, en passant par Bruxelles) pour élucider le mystère du "Parfum vert" et démasquer la mystérieuse organisation à l'origine du complot.

Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler, Léonie Simaga, Arieh Worthalter, Jenna Thiam...