"Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" à revoir sur TF1 mardi 4 novembre 2025 (vidéo)

Publié dimanche 2 novembre 2025 60
"Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" à revoir sur TF1 mardi 4 novembre 2025 (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 4 novembre 2025 avec la rediffusion, à 21:10, du 3ème volet : "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" réalisé par Alfonso Cuarón, sorti en 2004.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que Harry entame sa troisième année à Poudlard, l'école est placée sous haute surveillance. Les sinistres Détraqueurs, les gardiens dévoreurs d'âme de la prison d'Azkaban, sont déployés autour du château pour retrouver Sirius Black, un dangereux sorcier qui s'en est évadé après treize longues années de détention. Leur présence affecte profondément Harry, le faisant s'évanouir et revivre la mort de sa mère.

Heureusement, le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Remus Lupin, prend Harry sous son aile. Il lui enseigne le puissant sortilège du Patronus — une incarnation de son plus heureux souvenir — pour repousser les créatures. Ces leçons sont essentielles et renforcent le lien entre Harry et son nouveau mentor.

Ce troisième opus cinématographique de la saga, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, marque un tournant décisif dans l'histoire du jeune sorcier. Réalisé par Alfonso Cuarón, ce film est plus sombre et explore la face cachée de l'histoire de Harry et de ses parents.

Avec : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman et David Thewlis.
Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 12:35
Publié dans Cinéma, Mardi
L'info TV en continu

