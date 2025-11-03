Le film "Fourmi" de Julien Rappeneau avec François Damiens à revoir sur T18 mardi 4 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 4 novembre 2025 à 20:45, T18 rediffusera le film "Fourmi" de Julien Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin et André Dussollier.

L'histoire en quelques lignes...

Théo, un adolescent surnommé "Fourmi" par son père, rêve de devenir footballeur professionnel. Il est sur le point d'être recruté par un grand club anglais. Cependant, il n'est finalement pas sélectionné car il est jugé trop petit.

Craignant d'infliger une nouvelle déception à son père (François Damiens), qui est en pleine reconstruction après un passage à vide, Théo décide de lui cacher la vérité en inventant un mensonge : il prétend avoir été pris par le club et continue de jouer le jeu, ce qui le dépasse rapidement.

Il se retrouve à vivre une double vie complexe pour maintenir l'illusion auprès de son père.