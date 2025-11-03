Le film "Insaisissables" à revoir sur M6 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Insaisissables", un film de Louis Leterrier dans lequel de brillants illusionnistes qui utilisent leurs tours de magie pour commettre des braquages de haut vol et redistribuer l'argent au public, tout en étant pourchassés par le FBI.

L'histoire en quelques lignes...

J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder sont des as dans leur domaine. Ils forment un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, surnommé les Quatre Cavaliers.

Lors d'un de leurs numéros à Las Vegas, ils ont réussi à dévaliser une banque située à Paris. Un banquier véreux a également fait les frais de leur génie : sa fortune a été distribuée au public.

Expert en tours de magie sophistiqués, un certain Thaddeus est appelé en renfort par les forces de l'ordre.

S'engage alors un jeu du chat et de la souris entre ces Robins des bois des temps modernes et la police...

Avec : Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Isla Fisher (Henley), Dave Franco (Jack Wilder), Mélanie Laurent (Alma Dray), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) et Michael Caine (Arthur Tressler)