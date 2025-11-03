recherche
Cinéma

Le film "Insaisissables" à revoir sur M6 mercredi 5 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 3 novembre 2025 118
Le film "Insaisissables" à revoir sur M6 mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Insaisissables", un film de Louis Leterrier dans lequel de brillants illusionnistes qui utilisent leurs tours de magie pour commettre des braquages de haut vol et redistribuer l'argent au public, tout en étant pourchassés par le FBI.

L'histoire en quelques lignes...

J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley Reeves et Jack Wilder sont des as dans leur domaine. Ils forment un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, surnommé les Quatre Cavaliers.

Lors d'un de leurs numéros à Las Vegas, ils ont réussi à dévaliser une banque située à Paris. Un banquier véreux a également fait les frais de leur génie : sa fortune a été distribuée au public.

Expert en tours de magie sophistiqués, un certain Thaddeus est appelé en renfort par les forces de l'ordre.

S'engage alors un jeu du chat et de la souris entre ces Robins des bois des temps modernes et la police...

Avec : Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Isla Fisher (Henley), Dave Franco (Jack Wilder), Mélanie Laurent (Alma Dray), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley) et Michael Caine (Arthur Tressler)

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 4 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 4 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

03 novembre 2025 - 20:57

Sur le même thème...

&quot;Ness et Rayan&quot;, fiction inédite avec Nadia Roz et Ilies Kadri sur France 2 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

"Ness et Rayan", fiction inédite avec Nadia Roz et Ilies Kadri sur France 2 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

03 novembre 2025 - 16:52

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par …

03 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...