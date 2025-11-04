"Les âmes sœurs" d'André Téchiné diffusé sur Arte mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Les âmes sœurs", un film réalisé par André Téchiné, avec Noémie Merlant et Benjamin Voisin.

L'histoire en quelques lignes...

Jeune militaire engagé au sein des Forces françaises au Mali, David est grièvement blessé par l’explosion de son véhicule.

Plongé dans le coma, il est rapatrié en France aux Invalides, où commence pour lui un long parcours de convalescence et de rééducation. Car David souffre à présent d’amnésie et doit tout réapprendre. Pris en charge à sa sortie de l’hôpital par Jeanne, sa sœur aînée, il regagne avec elle leur domicile en Ariège. Jeanne y vit isolée en compagnie de son chien, avec pour unique voisin leur propriétaire, Marcel, un vieil aristocrate aussi solitaire qu’excentrique.

Si la jeune femme soigne son frère avec le plus profond dévouement, c’est avec une impatience teintée d’appréhension qu’elle attend que David retrouve la mémoire.

Retours à la vie

Pour son vingt-cinquième long métrage, André Téchiné renoue avec les fratries fusionnelles et tourmentées qui irriguent son œuvre, depuis ses débuts avec Paulina s’en va (1969), jusqu’à l’inoubliable duo formé par Daniel Auteuil et Catherine Deneuve dans Ma saison préférée (1993).

Réputé pour sa maîtrise de la direction d’acteurs, le réalisateur passe ici le flambeau à une nouvelle et talentueuse génération d’interprètes : Noémie Merlant, à la fois intense et tout en retenue, et Benjamin Voisin, qui incarne avec une grande présence physique le fragile et vibrant David.

Passant de l’immersion quasi documentaire dans le protocole de soins médicaux apportés aux grands blessés de guerre à la chronique intime, qu’il inscrit au cœur des vallées délaissées de son Sud-Ouest natal, André Téchiné entrelace avec délicatesse les épineux sujets de l’amnésie et de l’inceste. Comme dans les contes, montagnes, lacs et forêts accompagnent le difficile retour à la vie du frère blessé, mais aussi celui de sa sœur, déterminée à se reconstruire sur les ruines d’une relation taboue.