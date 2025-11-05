Le film "L'un dans l'autre" à revoir sur T18 jeudi 6 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 6 novembre 2025 à 21:00, T18 vous proposera de voir ou de revoir "L'un dans l'autre" une comédie franco-belge réalisée par Bruno Chiche, sortie en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre et Pénélope sont très amoureux et complices. Seulement, Pierre est marié à Aimée et Pénélope est sur le point d'épouser Eric, et les deux couples sont très proches depuis longtemps.

Pénélope, trouvant leur situation intolérable pour leurs deux familles, décide de rompre avec Pierre après une dernière nuit d'amour. Seulement, leur étreinte a un effet surprenant : l'esprit de Pierre se retrouve dans le corps de Pénélope et inversement.

Cette situation engendre des effets inattendus dans leurs vies respectives...

Avec : Stéphane De Groodt, Louise Bourgoin, Aure Atika, Pierre-François Martin-Laval...