recherche
Cinéma

Le film "15 ans et demi" avec Daniel Auteuil à revoir sur NOVO 19 jeudi 6 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 novembre 2025 243
Le film "15 ans et demi" avec Daniel Auteuil à revoir sur NOVO 19 jeudi 6 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "15 ans et demi", une comédie sortie en 2008, réalisée par François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Daniel Auteuil.

L'histoire en quelques lignes...

Philippe Le Tallec, brillant scientifique vivant aux États-Unis depuis 15 ans, décide de rentrer en France s'occuper de sa fille Églantine. Il espère profiter de cette occasion pour tisser des liens avec cette jeune fille et rattraper le temps perdu, mais elle a bien d'autres préoccupations que de passer du temps avec son père...

Le séjour s'annonce très différent de ce qu'il avait imaginé, et Philippe est totalement dépassé. Il va se résoudre à faire un improbable stage de rééducation pour pères en difficulté, animé par Jean-Maxence, un célèbre auteur de méthodes en tous genres...

Le film tourne autour du fossé générationnel et des difficultés pour un père absent de se reconnecter avec sa fille adolescente.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mercredi 5 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 5 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

05 novembre 2025 - 17:13

Sur le même thème...

&quot;L'atelier&quot; avec Marina Foïs à revoir sur France 4 vendredi 7 novembre 2025

"L'atelier" avec Marina Foïs à revoir sur France 4 vendredi 7 novembre 2025

05 novembre 2025 - 14:46

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 9 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 9 novemb…

05 novembre 2025 - 15:18 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...