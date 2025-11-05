Le film "15 ans et demi" avec Daniel Auteuil à revoir sur NOVO 19 jeudi 6 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "15 ans et demi", une comédie sortie en 2008, réalisée par François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Daniel Auteuil.

L'histoire en quelques lignes...

Philippe Le Tallec, brillant scientifique vivant aux États-Unis depuis 15 ans, décide de rentrer en France s'occuper de sa fille Églantine. Il espère profiter de cette occasion pour tisser des liens avec cette jeune fille et rattraper le temps perdu, mais elle a bien d'autres préoccupations que de passer du temps avec son père...

Le séjour s'annonce très différent de ce qu'il avait imaginé, et Philippe est totalement dépassé. Il va se résoudre à faire un improbable stage de rééducation pour pères en difficulté, animé par Jean-Maxence, un célèbre auteur de méthodes en tous genres...

Le film tourne autour du fossé générationnel et des difficultés pour un père absent de se reconnecter avec sa fille adolescente.