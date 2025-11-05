recherche
"L'atelier" avec Marina Foïs à revoir sur France 4 vendredi 7 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 5 novembre 2025
"L'atelier" avec Marina Foïs à revoir sur France 4 vendredi 7 novembre 2025

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "L'atelier", un film réalisé par Laurent Cantet et Robin Campillo, avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach.

L'histoire en quelques lignes...

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue.

Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine.

Antoine, cependant, se montre solitaire et provocateur. Il est plus intéressé par les angoisses du monde contemporain, fasciné par la violence et influencé par des idéologies d'extrême droite. Il refuse d'embrasser la nostalgie du passé ouvrier et s'oppose à l'orientation que le groupe et Olivia veulent donner au roman.

Une relation complexe s'installe entre Antoine et Olivia. La violence et les idées radicales du jeune homme alarment la romancière (issue d'un milieu social plus aisé et libéral), mais semblent aussi, par moments, l'attirer.

Le film explore cette tension et la confrontation entre leurs classes sociales, leurs générations et leurs visions du monde.
