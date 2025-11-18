recherche
"Grand Central" avec Léa Seydoux et Tahar Rahim sur France 4 jeudi 20 novembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025
"Grand Central" avec Léa Seydoux et Tahar Rahim sur France 4 jeudi 20 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Grand Central", un film de Rebecca Zlotowski qui plonge le spectateur dans l'univers austère et dangereux de la sous-traitance nucléaire dans la vallée du Rhône.

L'histoire en quelques lignes...

Gary (Tahar Rahim), un jeune homme sans qualification, mais plein de bonne volonté, se fait embaucher pour les tâches les plus exposées au sein d'une centrale. Il rejoint une communauté soudée et marginale de travailleurs temporaires, vivant ensemble dans un camp de caravanes, où la camaraderie est aussi forte que la menace invisible des radiations qui plane sur leurs vies.

C'est dans cet environnement à haut risque que Gary rencontre Karole (Léa Seydoux), la compagne de Toni (Denis Ménochet), l'un de ses collègues. Entre Gary et Karole naît immédiatement une passion clandestine et irrépressible. Leur liaison, intense et secrète, agit comme une contamination lente, un poison qui se propage, reflétant parfaitement le danger physique et invisible qu'ils affrontent quotidiennement dans leur travail.

Pris entre l'exigence du travail qui met son corps en péril et l'intensité de son amour illégitime qui menace son intégration au groupe, Gary voit sa vie se désagréger.

Le film fait de cette centrale un lieu de l'interdit et de la fatalité, où la protection contre les radiations est aussi illusoire que la tentative de protéger leur amour des regards et des conséquences.
Publié dans Cinéma
Suivez nous...