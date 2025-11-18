recherche
"Killer Elite" avec Jason Statham et Robert De Niro sur T18 jeudi 20 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 103
"Killer Elite" avec Jason Statham et Robert De Niro sur T18 jeudi 20 novembre 2025

Jeudi 20 novembre 2025 à 20:45, T18 rediffusera "Killer Elite", un thriller d'action intense réalisé par Gary McKendry qui plonge le spectateur dans l'univers sombre des mercenaires et des opérations secrètes.

L'histoire en quelques lignes...

Danny (Jason Statham), un tueur à gages expérimenté qui a pris sa retraite, est forcé de reprendre du service. Son ami et mentor, Hunter (Robert De Niro), a été capturé par un cheikh qui veut se venger de l'armée britannique.

Pour libérer Hunter, Danny doit accomplir une mission impossible : assassiner discrètement trois anciens agents des forces spéciales britanniques (le SAS) responsables de la mort des fils du cheikh.

En exécutant ces meurtres, Danny s'attire les foudres d'une organisation secrète d'anciens agents, les "Feather Men", menée par l'impitoyable Spike Logan (Clive Owen).

Le film est une course contre la montre où Danny doit échapper à Spike, terminer sa mission pour sauver son ami, et tenter de survivre à ce conflit de vengeance international. C'est un thriller d'action intense centré sur un duel entre deux assassins d'élite.

Suivez nous...