"Un air de famille" de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 20 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 64
"Un air de famille" de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 20 novembre 2025 (vidéo)

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Un air de famille", un film réalisé par Cédric Klapisch, sorti en 1996, avec Jean-Pierre Bacri, Wladimir Yordanoff et Catherine Frot.

L'histoire en quelques lignes...

La famille Ménard se réunit toutes les semaines « Au Père Tranquille », le café tenu par Henri, le fils aîné.

Cette fois-ci, elle s'y rassemble pour célébrer le 35ème anniversaire de Yolande, épouse de Philippe, le cadet. Pendant que l'on attend Arlette, la femme d'Henri qui, on l'apprendra en début de film, vient tout juste de quitter le domicile conjugal, les petites préoccupations de Philippe, cadre dans une société d'informatique, prennent rapidement le pas sur les politesses d'usage. Comme sa mère ne manque jamais de le rappeler, celui-ci occupe une position importante dans une grande entreprise de programmation de la région. Elle s'inquiète également du célibat de sa fille Betty, la benjamine, qui sort secrètement avec Denis, le serveur du « Père tranquille ».

Alors que les vieilles rancunes ressurgissent, le ton ne cesse de monter jusqu'à l'avènement d'un nouvel ordre familial.
