"En même temps" de Gustave Kervern et Benoît Delépine sur France 4 samedi 22 novembre 2025 (vidéo)

Samedi 22 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "En même temps", une comédie politique aussi drôle que percutante qui explore nos contradictions avec un humour décapant.

L'histoire en quelques lignes...

Un maire de droite (Jonathan Cohen), incarnation de l'opportunisme et du libéralisme décomplexé, tente d'acheter le vote d'un maire écologiste de gauche (Vincent Macaigne) pour faire passer un projet de construction d'un immense parc de loisirs, menaçant ainsi une forêt primaire. C'est lors de ce rendez-vous secret et vénal que le scénario prend une tournure inattendue.

Les deux hommes se retrouvent pris au piège par un groupe d'activistes féministes radicales. Ces dernières, désireuses de dénoncer l'entre-soi et l'hypocrisie du pouvoir masculin, les collent ensemble, dos à dos, à l'aide d'une colle industrielle quasi-indissociable.

Commence alors pour ce tandem improbable une nuit de galère à travers la ville, les forçant à partager malgré eux l'intimité, les besoins physiques et les regards moqueurs de la population.

Avec : Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, Jehnny Beth, Doully, Yolande Moreau...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

