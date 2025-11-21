recherche
"Death Wish" avec Bruce Willis à revoir sur TF1 dimanche 23 novembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 21 novembre 2025
Dimanche 23 novembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film “Death Wish” avec Bruce Willis sorti en 2018 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Le Dr Paul Kersey est un chirurgien urgentiste, honnête et non violent, menant une vie de rêve dans les beaux quartiers de Chicago. Cependant, sa vie bascule après un cambriolage qui tourne mal : sa femme Lucy est sauvagement tuée et sa fille Jordan, âgée de 18 ans, est plongée dans un long coma.

Impuissant face à la lenteur de la police à retrouver les coupables, Paul a soif de vengeance ; il souhaite s'acheter une arme dans une armurerie, mais change d'avis. Mais le jour où un homme gravement blessé arrive dans son bloc opératoire et laisse tomber un pistolet sur le sol. Paul s'en empare et quelques heures plus tard, s'en sert pour empêcher un vol de voiture en tuant de sang-froid les deux voleurs.

Commence alors une quête de vengeance dans les rues de Chicago la nuit tombée, afin de retrouver les meurtriers de sa femme.

Avec : Bruce Willis ( Paul Kersey), Vincent D'Onofrio (Frank Kersey), Elisabeth Shue (Lucy Kersey), Camila Morrone (Jordan Kersey).
