Inédit, le film "Choeur de Rockers" diffusé sur France 2 dimanche 23 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 23 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Chœur de Rockers", un film réalisé par Ida Techer et Luc Bricault, sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

Avec humour et tendresse, Chœur de Rockers célèbre l’audace d’un groupe de seniors qui transforme ses voix et sa vie en une irrésistible aventure rock.

L'histoire en quelques lignes...

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent vraiment… c’est faire du rock !

Grâce à son talent et sa persévérance, Alex va monter, dans le secret, la plus improbable des chorales…

Le film s'inspire de la véritable histoire de la chorale dunkerquoise Salt and Pepper.

Avec : Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoît, Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, Patrick Rocca...