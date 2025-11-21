recherche
Cinéma

Inédit, le film "Choeur de Rockers" diffusé sur France 2 dimanche 23 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 89
Inédit, le film "Choeur de Rockers" diffusé sur France 2 dimanche 23 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 23 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Chœur de Rockers", un film réalisé par Ida Techer et Luc Bricault, sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

Avec humour et tendresse, Chœur de Rockers célèbre l’audace d’un groupe de seniors qui transforme ses voix et sa vie en une irrésistible aventure rock.

L'histoire en quelques lignes...

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent vraiment… c’est faire du rock !

Grâce à son talent et sa persévérance, Alex va monter, dans le secret, la plus improbable des chorales…

Le film s'inspire de la véritable histoire de la chorale dunkerquoise Salt and Pepper.

Avec : Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoît, Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam Boyer, Patrick Rocca...
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enquêtes de Vera&quot; : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

"Les enquêtes de Vera" : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

21 novembre 2025 - 10:09

Sur le même thème...

&quot;Les enquêtes de Vera&quot; : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

"Les enquêtes de Vera" : épisode inédit « Une affaire familiale » sur France 3 dimanche 23 novembre 2025

21 novembre 2025 - 10:09

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-…

20 novembre 2025 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...