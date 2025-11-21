"Mon garçon" avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent sur W9 dimanche 23 novembre 2025 (vidéo)

Dimanche 23 novembre 2025 à 20:50, W9 rediffusera "Mon garçon", un film de Christian Carion, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent.

L'histoire en quelques lignes...

Julien (Guillaume Canet), un chargé d'affaires à l'international, passionné par son métier, l'amène à voyager aux quatre coins du monde.

Son absence constante a causé la fin de son mariage avec Marie (Mélanie Laurent), et il voit très peu leur fils, Mathys, âgé de sept ans.

Un jour, lors d'une escale en France, il reçoit un message déchirant de son ex-femme : leur petit garçon a disparu lors d'un bivouac en montagne au cours d'un séjour en classe verte.

Julien accourt et se lance immédiatement à la recherche de son fils. Rongé par la culpabilité d'avoir été un père absent, il est déterminé à le retrouver coûte que coûte.

Face à l'urgence et frustré par l'enquête policière, il mène sa propre enquête, adoptant des méthodes de plus en plus radicales et violentes.

Le film se transforme alors en un thriller tendu où Julien devient un homme enragé, prêt à tout pour ramener son enfant.