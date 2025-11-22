"Pale Rider, le cavalier solitaire" avec Clint Eastwood à revoir sur France 3 lundi 24 novembre

Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Pale Rider, le cavalier solitaire", un western réalisé en 1985 par Clint Eastwood

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite vallée minière, une poignée de chercheurs d'or indépendants tente de gagner leur vie. Leur existence paisible est brisée par les manœuvres brutales de Coy LaHood, un magnat de l'exploitation aurifère qui utilise ses hommes de main pour harceler et intimider les petits mineurs afin de s'emparer de leurs concessions.

Alors que la communauté est au bord de la capitulation, une apparition inattendue survient : un homme mystérieux, portant le col d'un pasteur (surnommé le "Prêcheur"), surgit des montagnes. Son arrivée, perçue comme la réponse à la prière désespérée de la jeune Megan Wheeler, marque le début de la résistance.

Le Prêcheur, à la fois calme et étrangement doué avec une arme, prend fait et cause pour les prospecteurs. Il les aide à se défendre contre les agressions, démontrant une maîtrise du combat qui suggère un passé loin de la congrégation.

Déterminé à écraser toute opposition, LaHood fait alors appel à une équipe de tueurs à gages redoutables, menés par le Marshall Stockburn.