"Le rideau déchiré" d'Alfred Hitchcock à revoir sur Arte lundi 24 novembre

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025
"Le rideau déchiré" d'Alfred Hitchcock à revoir sur Arte lundi 24 novembre

Lundi 24 novembre 2025 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Le rideau déchiré", un film d'espionnage de 1966 auquel Alfred Hitchcock imprime sa marque.

L'histoire en quelques lignes...

Jeune savant proche du Pentagone, Michael Armstrong arrive à Copenhague en compagnie de son assistante et fiancée Sarah pour participer à un congrès sur l'atome. La jeune femme découvre qu'au lieu du détour imprévu par Stockholm qu'il prétend devoir effectuer, Armstrong a pris un billet pour Berlin-Est.

L'ayant suivi à son insu, elle comprend avec désespoir qu'il a décidé de passer le rideau de fer pour se mettre au service de la RDA et collaborer avec un chercheur dont les travaux portent, comme les siens, sur l'élaboration d'un système antimissile...

De l'autre côté du miroir

De manière plus classique que L'étau, Le rideau déchiré, porté par deux des plus grandes stars hollywoodiennes de l’époque, se met explicitement au service du combat américain contre l'ennemi soviétique, ce dont sa notoriété a pâti.

Mais Hitchcock subvertit ce manichéisme de commande par sa vision de grand cinéaste, filmant l'Allemagne de l'Est comme un espace abstrait, miroir à la fois familier et cauchemardesque du monde que les héros ont laissé derrière eux.

Restée célèbre, la longue et pénible séquence qui montre un meurtre de façon réaliste, tendance qui culminera dans Frenzy, contribue à l'inquiétude sourde distillée par le film.

