recherche
Cinéma

"Harry Potter et le prince de sang-mêlé" à revoir sur TF1 mardi 25 novembre (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 127
"Harry Potter et le prince de sang-mêlé" à revoir sur TF1 mardi 25 novembre (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 25 novembre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 5ème volet : "Harry Potter et le prince de sang-mêlé" réalisé par David Yates, sorti en 2009.

L'histoire en quelques lignes...

Après la bataille au Département des Mystères survenue quelques semaines auparavant, le ministère de la magie a rendu public le retour de Voldemort. Le mage noir et ses disciples exercent désormais leur pouvoir sur le monde entier. Sorciers comme Moldus sont maintenant en danger. Des mangemorts apparaissent à Londres et provoquent l'effondrement du Millennium Bridge, tout en kidnappant au passage le fabricant de baguettes, Ollivander.

Durant l'été, Harry, qui vient de fêter son seizième anniversaire, rencontre Albus Dumbledore dans une gare. Le vieux directeur, avec l'aide de Harry, veut essayer de convaincre un ancien professeur de l'école, Horace Slughorn, de reprendre sa place à Poudlard. Slughorn accepte.

Après cela, Harry se rend au Terrier, chez les Weasley, et retrouve Ron et Hermione.

Au même moment, Bellatrix Lestrange et sa sœur Narcissa Malefoy se rendent chez Severus Rogue. Narcissa avoue que Voldemort a confié à Drago une mission très importante et elle a peur qu'il échoue. Rogue jure qu'il protégera Drago au péril de sa vie et le suppléera le cas échéant en faisant un Serment Inviolable.
Dernière modification le dimanche, 23 novembre 2025 12:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le son d'Alex&quot;, un voyage inédit à travers la bande-son de votre vie, sur France 4 mardi 25 novembre 2025

"Le son d'Alex", un voyage inédit à travers la bande-son de votre vie, sur France 4 mardi 25 novembre 2025

23 novembre 2025 - 12:39

Sur le même thème...

&quot;Le rideau déchiré&quot; d'Alfred Hitchcock à revoir sur Arte lundi 24 novembre

"Le rideau déchiré" d'Alfred Hitchcock à revoir sur Arte lundi 24 novembre

22 novembre 2025 - 14:36

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 20:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...