"Harry Potter et le prince de sang-mêlé" à revoir sur TF1 mardi 25 novembre (vidéo)

La saga Harry Potter se poursuit sur TF1 mardi 25 novembre 2025 avec la diffusion, à 21:10, du 5ème volet : "Harry Potter et le prince de sang-mêlé" réalisé par David Yates, sorti en 2009.

L'histoire en quelques lignes...

Après la bataille au Département des Mystères survenue quelques semaines auparavant, le ministère de la magie a rendu public le retour de Voldemort. Le mage noir et ses disciples exercent désormais leur pouvoir sur le monde entier. Sorciers comme Moldus sont maintenant en danger. Des mangemorts apparaissent à Londres et provoquent l'effondrement du Millennium Bridge, tout en kidnappant au passage le fabricant de baguettes, Ollivander.

Durant l'été, Harry, qui vient de fêter son seizième anniversaire, rencontre Albus Dumbledore dans une gare. Le vieux directeur, avec l'aide de Harry, veut essayer de convaincre un ancien professeur de l'école, Horace Slughorn, de reprendre sa place à Poudlard. Slughorn accepte.

Après cela, Harry se rend au Terrier, chez les Weasley, et retrouve Ron et Hermione.

Au même moment, Bellatrix Lestrange et sa sœur Narcissa Malefoy se rendent chez Severus Rogue. Narcissa avoue que Voldemort a confié à Drago une mission très importante et elle a peur qu'il échoue. Rogue jure qu'il protégera Drago au péril de sa vie et le suppléera le cas échéant en faisant un Serment Inviolable.