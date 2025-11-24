L’Amour et les Forêts" : soirée continue sur la lutte contre les violences faites aux femmes sur France 2 mercredi 26 novembre

Mercredi 26 novembre 2025 à 21:10, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, France 2 proposera une soirée continue présentée par Carole Gaessler.

Chaque 25 novembre, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes rappelle à toutes et tous l’urgence de contribuer à ce combat de société essentiel. Ces violences constituent l’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde.

France Télévisions est fortement et régulièrement engagé dans la lutte contre ce fléau, aux conséquences dévastatrices sur la vie des femmes, de leurs enfants et de leurs familles.

Rappelons que le 3919 est le numéro national d’aide et d’orientation, anonyme et gratuit, pour les victimes de tous types de violences sexuelles et sexistes.

La soirée continue

Cette soirée continue se déroulera autour du film inédit "L’Amour et les Forêts", réalisé par Valérie Donzelli.

21:10 "L'amour et les Forêts"

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Lauréat du César de la meilleure adaptation 2024, L’Amour et les Forêts est tiré du roman éponyme d’Éric Reinhardt, publié en 2014 et couronné par plusieurs distinctions – prix France Télévisions, prix Renaudot des lycéens et prix France Culture–Télérama.

Présenté en compétition officielle dans la section « Cannes Premières » au Festival de Cannes 2023, le film explore avec justesse les mécanismes de l’emprise narcissique au sein du couple, s’inscrivant dans la continuité de l’univers romanesque d’Éric Reinhardt, que Valérie Donzelli transpose à l’écran avec une rare sensibilité.

22:50 Débat « Femmes sous emprise ? Une violence invisible »

La diffusion du film sera suivie d'un débat animé par Carole Gaessler, traitant de l’emprise, une violence insidieuse et encore trop invisible aux lourdes conséquences : perte de confiance en soi, isolement, totale dépendance, dépression et jusqu’à provoquer de graves maladies.

Quels signaux doivent alerter lorsqu’une relation toxique et dangereuse s’installe dans le couple ? Quel est le mécanisme de l’emprise ? Quelles en sont les conséquences psychologiques et physiques ?

Comment s’en libérer ? Que peuvent faire l’entourage et les proches des personnes sous domination pour les accompagner ?

Les invités en plateau :

Sarah Barukh, a été dans une relation d’emprise pendant 10 ans, avec des violences psychologiques, puis physiques. Elle est également auteure du livre « 125 et des milliers » aux éditions Harper Collins et fondatrice de l’association 125 et après, venant en aide aux victimes de violences domestiques.

Le père de Sarah Barukh, ayant aidé sa fille à sortir de l’emprise, sera également présent.

Maria Martin, 67 ans, assistante maternelle à domicile à la retraite, a été sous l’emprise de son mari pendant 20 ans.

Anne-Clotilde Ziégler, psychothérapeute, spécialiste de l’emprise et de la perversion narcissique, auteure de « Qu’est-ce que l’emprise ? Violences psychologiques, physiques et sexuelles dans la famille, le couple, et au travail - Comprendre les mécanismes de prédation pour s’en prémunir » (Solar, 2024)

Violette Perrotte, directrice générale de la Maison des femmes.

Mathieu Palain, auteur de « Nos pères, nos frères, nos amis » aux éditions Les Arènes (2023) a enquêté pendant quatre ans dans des groupes de parole d’hommes violents et d’entretiens avec des victimes.

23:55 "Julie, récit d'un féminicide"

Le 3 mars 2019 dans un petit bourg du nord de la Corse, un homme exécute son ex-compagne.

Julie Douib est devenue la victime visible d’un féminicide on ne peut plus prévisible, culturellement et institutionnellement. Quatre ans plus tard, Giulia Montineri, la réalisatrice, revient au village pour filmer « l’après », les évolutions du sexisme ordinaire, les conséquences de ce traumatisme collectif.

01:00 "Un corps de femme"

Un corps de femme raconte les rapports des femmes à leur propre corps. Au sein de trois lignées de femmes, de 12 ou 80 ans, chacune incarne et éclaire la façon dont les époques et leurs injonctions ont pu modeler leurs corps, et les en déposséder. Cinq ans après #MeToo, comprendre la manière dont nos corps continuent à nous échapper et à nous tourmenter. Après l’égalité et l’acquisition de droits juridiques, après la libération sexuelle et procréative, le film pointe ce qui change et doit se dessiner aujourd’hui, la conquête d’une liberté plus intime : s’approprier enfin ce corps, l’accepter comme il est, et pourquoi... pas l’aimer.

Un documentaire écrit et réalisé par Delphine Dhilly.