Le film "Diamant noir" d'Arthur Harari à revoir sur France 4 jeudi 27 novembre 2025

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le film "Diamant noir" d'Arthur Harari qui suit un jeune homme solitaire qui cherche à se venger de la riche branche de sa famille, diamantaires à Anvers.

L'histoire en quelques lignes...

Pier Ulmann (Niels Schneider), est un jeune homme dont la vie à Paris se résume à une survie précaire faite de petits travaux et de méfaits opportunistes sous la coupe de Rachid.

Le destin de Pier bascule brutalement à l'annonce du décès de son père. Celui-ci, jadis banni et déshonoré par le puissant clan Ulmann, ne laisse à son fils qu'un héritage amer : une soif brûlante de vengeance contre cette famille richissime qui l'a rejeté. Poussé par un besoin irrépressible de solder ce compte familial, Pier accepte l'invitation de son cousin Gabi et se rend à Anvers, le cœur du commerce mondial du diamant.

Sous le prétexte de superviser la rénovation des bureaux de la firme Ulmann, Pier s'infiltre au sein du clan. Ce retour aux sources est à la fois une quête d'identité et une mission de destruction. Au contact de la famille – en particulier de son oncle Joseph, qu'il tient pour le principal responsable de la chute de son père – Pier commence à élaborer un plan minutieux de sabotage et de représailles. Au fil des jours, il se laisse aspirer par l'atmosphère tendue et le luxe froid de ce milieu, s'initiant à l'art complexe de la taille des pierres précieuses tout en préparant sa chute.