"L'armée des ombres" de Jean-Pierre Melville à revoir sur France 5 vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à 2105, France 3 vous proposera de revoir "L'armée des ombres", un film réalisé par Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura.

L'histoire en quelques lignes...

Durant l’Occupation allemande, Philippe Gerbier, ingénieur et membre important de la Résistance française, s’évade d’un camp d’internement et reprend son combat clandestin. Entouré de résistants comme Mathilde, Félix ou Le Masque, il participe à des opérations secrètes, des exécutions et des actions de sabotage.

Le film suit, avec un réalisme sombre et dépouillé, la vie quotidienne de ces hommes et femmes pris dans un engrenage de clandestinité, de trahisons et de sacrifices. Peu à peu, l’étau se resserre : arrestations, tortures et dilemmes moraux mettent à l’épreuve la loyauté du groupe.

Au centre du récit se trouve la figure tragique de Mathilde, résistante brillante mais compromise lorsqu’elle est arrêtée. Pour protéger l’organisation, ses camarades sont contraints de prendre une décision implacable.

Avec : Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Serge Reggiani...