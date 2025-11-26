recherche
Cinéma

"L'armée des ombres" de Jean-Pierre Melville à revoir sur France 5 vendredi 28 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 132
"L'armée des ombres" de Jean-Pierre Melville à revoir sur France 5 vendredi 28 novembre 2025

Vendredi 28 novembre 2025 à 2105, France 3 vous proposera de revoir "L'armée des ombres", un film réalisé par Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura.

L'histoire en quelques lignes...

Durant l’Occupation allemande, Philippe Gerbier, ingénieur et membre important de la Résistance française, s’évade d’un camp d’internement et reprend son combat clandestin. Entouré de résistants comme Mathilde, Félix ou Le Masque, il participe à des opérations secrètes, des exécutions et des actions de sabotage.

Le film suit, avec un réalisme sombre et dépouillé, la vie quotidienne de ces hommes et femmes pris dans un engrenage de clandestinité, de trahisons et de sacrifices. Peu à peu, l’étau se resserre : arrestations, tortures et dilemmes moraux mettent à l’épreuve la loyauté du groupe.

Au centre du récit se trouve la figure tragique de Mathilde, résistante brillante mais compromise lorsqu’elle est arrêtée. Pour protéger l’organisation, ses camarades sont contraints de prendre une décision implacable.

Avec : Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Serge Reggiani...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

"Enquête d'action" vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

26 novembre 2025 - 14:43

Sur le même thème...

&quot;Le geste de trop&quot; une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

"Le geste de trop" une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

26 novembre 2025 - 14:37

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...