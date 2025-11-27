recherche
Cinéma

Le film "Copacabana" de Marc Fitoussi rediffusé sur France 4 samedi 29 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 142
Le film "Copacabana" de Marc Fitoussi rediffusé sur France 4 samedi 29 novembre 2025

Samedi 29 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le film "Copacabana" réalisé en 2010 par Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah et Aure Atika.

L'histoire en quelques lignes...

Babou est une femme fantasque, libre et un peu marginale, qui a toujours refusé de suivre les conventions sociales. Sa fille Esmeralda, plus posée et soucieuse de respectabilité, a du mal à accepter ce mode de vie instable. Lorsque celle-ci annonce son mariage, elle refuse d’inviter Babou, craignant qu’elle fasse mauvaise impression.

Décidée à regagner l’estime de sa fille, Babou accepte alors un travail de vendeuse en multipropriété à Ostende. Elle s’investit avec enthousiasme, même si le job s’avère ingrat et la met face à ses propres limites. Au fil de cette expérience, Babou tente de prouver qu’elle peut être fiable, tout en restant fidèle à sa nature.

Le film explore avec tendresse et humour la relation mère-fille, le besoin de reconnaissance et la difficulté de trouver sa place lorsque l’on refuse de rentrer dans le moule.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; au Pérou samedi 29 novembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" au Pérou samedi 29 novembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

27 novembre 2025 - 11:35

Sur le même thème...

&quot;Le geste de trop&quot; une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

"Le geste de trop" une fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 28 novembre 2025

26 novembre 2025 - 14:37

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 30 novembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 30 novem…

27 novembre 2025 - 09:33 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...