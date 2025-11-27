Le film "Copacabana" de Marc Fitoussi rediffusé sur France 4 samedi 29 novembre 2025

Samedi 29 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le film "Copacabana" réalisé en 2010 par Marc Fitoussi avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah et Aure Atika.

L'histoire en quelques lignes...

Babou est une femme fantasque, libre et un peu marginale, qui a toujours refusé de suivre les conventions sociales. Sa fille Esmeralda, plus posée et soucieuse de respectabilité, a du mal à accepter ce mode de vie instable. Lorsque celle-ci annonce son mariage, elle refuse d’inviter Babou, craignant qu’elle fasse mauvaise impression.

Décidée à regagner l’estime de sa fille, Babou accepte alors un travail de vendeuse en multipropriété à Ostende. Elle s’investit avec enthousiasme, même si le job s’avère ingrat et la met face à ses propres limites. Au fil de cette expérience, Babou tente de prouver qu’elle peut être fiable, tout en restant fidèle à sa nature.

Le film explore avec tendresse et humour la relation mère-fille, le besoin de reconnaissance et la difficulté de trouver sa place lorsque l’on refuse de rentrer dans le moule.