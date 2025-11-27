Le film "Copacabana" de Marc Fitoussi rediffusé sur France 4 samedi 29 novembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Babou est une femme fantasque, libre et un peu marginale, qui a toujours refusé de suivre les conventions sociales. Sa fille Esmeralda, plus posée et soucieuse de respectabilité, a du mal à accepter ce mode de vie instable. Lorsque celle-ci annonce son mariage, elle refuse d’inviter Babou, craignant qu’elle fasse mauvaise impression.
Décidée à regagner l’estime de sa fille, Babou accepte alors un travail de vendeuse en multipropriété à Ostende. Elle s’investit avec enthousiasme, même si le job s’avère ingrat et la met face à ses propres limites. Au fil de cette expérience, Babou tente de prouver qu’elle peut être fiable, tout en restant fidèle à sa nature.
Le film explore avec tendresse et humour la relation mère-fille, le besoin de reconnaissance et la difficulté de trouver sa place lorsque l’on refuse de rentrer dans le moule.