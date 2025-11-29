"Mon nom est Personne" à revoir sur France 3 lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "Mon nom est personne", un film de 1973 réalisé par Tonino Valerii, produit par Sergio Leone, avec Terence Hill et Henry Fonda.

L'histoire en quelques lignes...

Jack Beauregard, légende vieillissante de l’Ouest, souhaite quitter l’Amérique pour finir ses jours en Europe. Mais sur sa route apparaît un jeune pistolero mystérieux et facétieux qui se fait appeler Personne. Admirateur fervent de Beauregard, il rêve de lui offrir une fin digne des plus grands héros de l’Ouest.

Personne pousse alors Beauregard à affronter la redoutable Horde sauvage, un gang de plusieurs centaines de desperados. Pour lui, c’est l’occasion idéale pour que Beauregard entre définitivement dans la légende. D’abord réticent, Beauregard finit par accepter.

Après un duel épique, orchestré en partie par les ruses et la malice de Personne, Beauregard devient une figure immortelle de l’Ouest.

Mon nom est Personne est un hommage mélancolique et humoristique à la fin de l'ère du western, et une réflexion sur le mythe et la transmission de la légende.