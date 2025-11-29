recherche
Cinéma

"Coup de tête" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 1er décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 301
"Coup de tête" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Coup de tête", un film de Jean-Jacques Annaud sur un scénario de Francis Veber. Une réjouissante satire devenue culte, dynamitée par un Patrick Dewaere en grande forme.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite ville dominée par le pouvoir local et le club de football, François Perrin, un jeune joueur impulsif et talentueux, est injustement accusé d’une agression qu’il n’a pas commise. Manipulé par les dirigeants du club, notamment par le maire-président Trincamp, il est arrêté puis envoyé en prison pour servir d’exemple.

Le hasard veut que l’équipe locale, minée par les blessures, ait désespérément besoin de lui pour un match décisif de Coupe. Perrin est alors sorti de prison et sommé de jouer pour sauver l’honneur du club. Brillant sur le terrain, il offre la victoire à l’équipe… mais, une fois le match terminé, il prend sa revanche.

Profitant de sa soudaine popularité auprès des supporters et du chaos créé par la liesse populaire, Perrin retourne contre les notables leur hypocrisie et leur lâcheté. Le film se transforme alors en une satire grinçante du pouvoir, de la lâcheté collective et des dérives du sport.

Avec : Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise, Paul Le Person, Michel Aumont, Robert Dalban, Hubert Deschamps.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 30 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

29 novembre 2025 - 21:21

Sur le même thème...

&quot;Mystère au Louvre&quot; à revoir sur T18 lundi 1er décembre 2025

"Mystère au Louvre" à revoir sur T18 lundi 1er décembre 2025

29 novembre 2025 - 15:21

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...