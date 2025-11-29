"Coup de tête" avec Patrick Dewaere à revoir sur Arte lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Coup de tête", un film de Jean-Jacques Annaud sur un scénario de Francis Veber. Une réjouissante satire devenue culte, dynamitée par un Patrick Dewaere en grande forme.

L'histoire en quelques lignes...

Dans une petite ville dominée par le pouvoir local et le club de football, François Perrin, un jeune joueur impulsif et talentueux, est injustement accusé d’une agression qu’il n’a pas commise. Manipulé par les dirigeants du club, notamment par le maire-président Trincamp, il est arrêté puis envoyé en prison pour servir d’exemple.

Le hasard veut que l’équipe locale, minée par les blessures, ait désespérément besoin de lui pour un match décisif de Coupe. Perrin est alors sorti de prison et sommé de jouer pour sauver l’honneur du club. Brillant sur le terrain, il offre la victoire à l’équipe… mais, une fois le match terminé, il prend sa revanche.

Profitant de sa soudaine popularité auprès des supporters et du chaos créé par la liesse populaire, Perrin retourne contre les notables leur hypocrisie et leur lâcheté. Le film se transforme alors en une satire grinçante du pouvoir, de la lâcheté collective et des dérives du sport.

Avec : Patrick Dewaere, France Dougnac, Jean Bouise, Paul Le Person, Michel Aumont, Robert Dalban, Hubert Deschamps.