"Celle que vous croyez" avec Juliette Binoche et Nicole Garcia mercredi 3 décembre 2025 sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 décembre 2025 180
Mercredi 3 décembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Celle que vous croyez", un film labyrinthique et romanesque sur le vertige de l’amour au temps des réseaux de Safy Nebbou, adapté du roman de Camille Laurens.

L'histoire en quelques lignes...

Professeure de lettres divorcée et mère de deux adolescents, Claire, 50 ans, est quittée sans ménagement par son jeune amant Ludo. Blessée par la fin brutale de cette idylle, pour épier ce dernier incognito, elle crée un faux profil sur Facebook qu’elle illustre à l’aide d’une photo volée : Claire devient la ravissante Clara, 24 ans. Laquelle ne tarde pas à attirer sans le vouloir l’attention d’Alex, le colocataire et ami de Ludo.

Un dialogue s’instaure à distance, et bientôt naissent des sentiments puissants et réciproques. Se laissant aller à cette nouvelle passion virtuelle et pourtant bien réelle, Claire, prise au piège de son propre stratagème, s’enferre dans le mensonge, jusqu’au seuil de la folie…

Liaison dangereuse

Qui aime-t-on vraiment quand on aime ? Safy Nebbou explore les vertiges du sentiment amoureux dans cette adaptation du roman éponyme de Camille Laurens, dont il exploite la structure labyrinthique et les récits imbriqués, entre autofiction et polar retors : c’est sur le divan de sa psy (Nicole Garcia) que Claire (Juliette Binoche, troublée et troublante) dévoile les pièces successives du puzzle que le spectateur est invité à reconstituer. Il y a là une habile réflexion sur la peur de vieillir, l’angoisse de l’abandon, la cruauté d’un marché amoureux qui juge les femmes à l’aune de leur jeunesse. Mais aussi sur ces avatars numériques qu’il peut être si tentant de s’inventer – et qui ressemblent à s'y méprendre à des doubles littéraires.

Les jeux de miroir se démultiplient à mesure que Claire, à la fois manipulatrice et vulnérable, perd le contrôle de sa “liaison dangereuse” pour en fantasmer une issue plus romanesque. Renversant jusqu’au dénouement.

