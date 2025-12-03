recherche
Cinéma

Le film "Blow Out" de Brian De Palma à revoir sur France 5 vendredi 5 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 191
Le film "Blow Out" de Brian De Palma à revoir sur France 5 vendredi 5 décembre 2025

Vendredi 5 décembre 2025 à 21:05, France 5 vous proposera de voir "Blow Out", un film de Brian De Palma sorti en 1981 avec John Travolta et Nancy Allen.

L'histoire en quelques lignes...

Une nuit, alors qu'il enregistre des ambiances sonores avec un micro-canon près d'un pont, Jack est témoin d'un accident de voiture : un véhicule dérape, un pneu éclate, et il plonge dans une rivière. Jack parvient à sauver la passagère, Sally, mais le conducteur, le gouverneur McRyan, un candidat prometteur à la présidentielle, est tué.

Initialement, les autorités concluent à un simple accident causé par un pneu crevé. Cependant, en réécoutant attentivement son enregistrement, Jack est stupéfait de déceler le son distinct d'une détonation — un coup de feu — avant l'éclatement du pneu. Il est convaincu qu'il s'agit d'un assassinat politique déguisé.

Jack s'associe à Sally, une jeune femme simple et effrayée, pour tenter de prouver le complot. Ils découvrent l'existence d'un tueur professionnel, Burke, chargé d'éliminer toute trace et tout témoin.

Jack monte et synchronise ses bandes sonores avec des photos de l'accident pour reconstituer la scène et prouver l'attentat.

Le film devient une course contre la montre où Jack utilise ses outils d'ingénieur du son (enregistrements, micros cachés, écoutes) pour essayer de démasquer Burke et de protéger Sally.

