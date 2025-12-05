recherche
Cinéma

Le film "Noël Joyeux" avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos diffusé sur TF1 dimanche 7 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 décembre 2025 249
Le film "Noël Joyeux" avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos diffusé sur TF1 dimanche 7 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Noël Joyeux", un film de Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent Barand (Franck Dubosc) accorde une importance capitale à la tradition du réveillon de Noël en famille. Cependant, ses projets sont bouleversés lorsque ses enfants annulent leur venue au dernier moment, le laissant face à l'idée de passer la soirée en tête-à-tête avec sa femme, Béatrice (Emmanuelle Devos).

Ne supportant pas l'idée d'un Noël sans sa joyeuse cohue habituelle, Vincent décide d'aller chercher des convives inattendus. Il se rend dans une maison de retraite pour inviter des personnes isolées.

Il revient avec Monique (Danièle Lebrun), une pensionnaire seule, qui arrive accompagnée de son amie, la très vive Jeanne (Danielle Fichaud). L'arrivée de ces deux femmes, au tempérament bien trempé, va rapidement transformer le réveillon de Noël chez les Barand en un joyeux et mouvementé chaos, semant le désordre et bousculant les habitudes du couple...
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Non élucidé&quot; : l’affaire Céline Giboire à revoir sur NOVO 19 dimanche 7 décembre 2025

"Non élucidé" : l’affaire Céline Giboire à revoir sur NOVO 19 dimanche 7 décembre 2025

05 décembre 2025 - 15:00

Sur le même thème...

Thomas Crown avec Pierce Brosnan à revoir sur Arte dimanche 7 décembre 2025

Thomas Crown avec Pierce Brosnan à revoir sur Arte dimanche 7 décembre 2025

05 décembre 2025 - 14:38

A ne pas manquer...

&quot;Zone interdite&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"Zone interdite" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine…

05 décembre 2025 - 12:00 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...