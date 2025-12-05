Le film "Noël Joyeux" avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos diffusé sur TF1 dimanche 7 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Noël Joyeux", un film de Clément Michel avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Vincent Barand (Franck Dubosc) accorde une importance capitale à la tradition du réveillon de Noël en famille. Cependant, ses projets sont bouleversés lorsque ses enfants annulent leur venue au dernier moment, le laissant face à l'idée de passer la soirée en tête-à-tête avec sa femme, Béatrice (Emmanuelle Devos).

Ne supportant pas l'idée d'un Noël sans sa joyeuse cohue habituelle, Vincent décide d'aller chercher des convives inattendus. Il se rend dans une maison de retraite pour inviter des personnes isolées.

Il revient avec Monique (Danièle Lebrun), une pensionnaire seule, qui arrive accompagnée de son amie, la très vive Jeanne (Danielle Fichaud). L'arrivée de ces deux femmes, au tempérament bien trempé, va rapidement transformer le réveillon de Noël chez les Barand en un joyeux et mouvementé chaos, semant le désordre et bousculant les habitudes du couple...