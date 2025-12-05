recherche
"Le règne animal" avec Romain Duris et Paul Kircher diffusé sur France 2 dimanche 7 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 décembre 2025 225
"Le règne animal" avec Romain Duris et Paul Kircher diffusé sur France 2 dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Le règne animal", une épopée passionnante, aussi spectaculaire qu'intimiste avec Romain Duris et Paul Kircher.

Ce film, inédit en clair à la télévision, plonge le spectateur dans un monde où l'humanité est confrontée à une crise biologique sans précédent : l'apparition de mutations inexpliquées qui transforment progressivement certains individus en créatures mi-animales. Ce phénomène, initialement marginal, devient une nouvelle réalité bouleversant le tissu social.

L'intrigue se concentre sur François et son fils adolescent, Émile, dont la vie bascule lorsque leur épouse et mère, Lana, est touchée par cette métamorphose. Les deux hommes déménagent dans le Sud-Ouest de la France pour se rapprocher du centre spécialisé où elle est prise en charge. Alors qu'ils tentent de reconstruire une vie normale dans cet environnement de plus en plus tendu, un événement vient tout précipiter : un convoi transportant des créatures mutantes est victime d'un accident, libérant ces êtres dans la nature.

Déterminé à retrouver Lana, François s'engage dans une quête acharnée. Cependant, l'histoire prend un tournant plus dramatique encore lorsque c'est au tour d'Émile de manifester les premiers signes de la mutation. Le film se transforme alors en un puissant récit d'apprentissage et de survie.

Avec : Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos, Tom Mercier, Billie Blain, Xavier Aubert...

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

Suivez nous...