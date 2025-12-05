recherche
Cinéma

Thomas Crown avec Pierce Brosnan à revoir sur Arte dimanche 7 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 décembre 2025 253
Thomas Crown avec Pierce Brosnan à revoir sur Arte dimanche 7 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Thomas Crown", un film de casse romantique et virtuose, remake du classique de 1968.

L'histoire en quelques lignes...

Thomas Crown est un richissime homme d'affaires, bien plus intéressé par les œuvres d'art que par le cours de ses actions. Par goût du défi, il parvient à dérober une toile inestimable de Claude Monet à l'issue d'un cambriolage parfaitement huilé au Metropolitan Museum of Art de New York.

Dépêchés sur place, les détectives McCann et Paretti sont contraints d'accueillir une enquêtrice missionnée par la compagnie d'assurances du musée, la sagace Catherine Banning. Rapidement, celle-ci identifie Thomas Crown comme le suspect numéro un.

À l'aide de méthodes peu orthodoxes, elle entreprend de le confondre, mais se rend compte que le séduisant play-boy ne craint pas du tout d'être découvert…

Tours de passe-passe

Le réalisateur John McTiernan, connu pour avoir renouvelé le film d'action hollywoodien dans les années 1980, met la pédale douce sur les affrontements musclés dans ce remake élégant de L'affaire Thomas Crown, un classique du film de casse que le couple Steve McQueen-Faye Dunaway teintait d'un brûlant romantisme. En guise de trait d'union, on notera, dès le générique, l'apparition clin d'œil de cette dernière dans le rôle de la psychanalyste du milliardaire...

Ici, Thomas Crown ne dérobe plus l'argent des banques, mais des œuvres d'art. Pierce Brosnan se fond avec sa classe habituelle dans le costume de cet esthète provocateur, auquel la piquante Rene Russo se mesure avec un aplomb que viendront fragiliser des sentiments naissants.

