Le film "Downton Abbey" à revoir sur France 3 lundi 8 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 décembre 2025 207
Le film "Downton Abbey" à revoir sur France 3 lundi 8 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 8 décembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Downton Abbey", un film historique britanno-américano-chinois réalisé par Michael Engler et scénarisé par Julian Fellowes, sorti en 2019 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Année 1927 : depuis le mariage d'Edith, devenue marquise d'Hexham, bien des choses ont changé à Downton Abbey.

Alors que le comte de Grantham et son épouse ont dû réduire le nombre des domestiques et que Lady Mary se demande s'il est possible de conserver château, domaine et train de vie, toute la maisonnée apprend l'arrivée du roi George V et de la reine Mary.

Le grand chambellan du roi chamboule les lieux en amenant les domestiques du palais de Buckingham et un grand chef cuisinier. Lady Mary fait appel à Carson, l'ancien majordome. Barrow, devenu le majordome, s'en vexe et profite de son temps libre à York. Anna et M. Bates mènent la fronde et l'ensemble des domestiques mis de côté se rebellent pour reprendre leurs postes.

Lady Violet, quant à elle, tente de sauver un héritage au profit de son fils, Lord Crawley, et va découvrir un secret de famille.

De son côté, Tom déjoue un complot, sauve dans le plus grand secret la vie du roi, empêche un divorce royal et retrouve enfin l'amour après toutes ces années de veuvage...

Avec : Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern et Michelle Dockery.
Suivez nous...