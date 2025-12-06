recherche
Cinéma

Le flm "Fargo" des frères Coen à revoir sur Arte lundi 8 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 6 décembre 2025 210
Le flm "Fargo" des frères Coen à revoir sur Arte lundi 8 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Fargo", une comédie noire et un thriller qui se déroule dans le Minnesota enneigé en 1987 écrit et réalisé par Ethan et Joel Coen.

L'histoire en quelques lignes...

Jerry Lundegaard, un concessionnaire automobile de Minneapolis acculé par les dettes, élabore un plan désespéré pour extorquer de l'argent à son riche et autoritaire beau-père, Wade. Il engage deux malfrats, Carl Showalter et Gaear Grimsrud, pour enlever sa propre femme, Jean. La rançon de $80,000 sera payée par Wade, et Jerry a l'intention de partager une petite partie de la somme avec les ravisseurs, gardant le reste pour lui.

Rien ne se passe comme prévu. En se rendant à leur planque, les deux kidnappeurs sont arrêtés sur la route. Gaear, le plus froid et silencieux des deux, panique et tue un policier ainsi que deux témoins qui passaient en voiture.

Marge Gunderson, chef de police locale de Brainerd, enceinte de sept mois, est chargée de l'enquête. Malgré son attitude calme, simple et sa courtoisie du Midwest, Marge se révèle être une policière incroyablement perspicace. Elle suit les indices, remonte la piste jusqu'à Jerry et découvre rapidement les mensonges et les incohérences de son histoire.

Au fur et à mesure que Marge se rapproche de la vérité, les événements s'enchaînent de manière violente et absurde...

Publié dans Cinéma, Lundi
