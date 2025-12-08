recherche
"Elaha", un film intense sur l'émancipation d'une jeune kurde, mercredi 10 décembre 2025 sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 décembre 2025 188
"Elaha", un film intense sur l'émancipation d'une jeune kurde, mercredi 10 décembre 2025 sur Arte

Mercredi 10 décembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Elaha", un film sur la domination patriarcale et son emprise sur le corps des femmes, justement interprété par Bayan Layla. 

L'histoire en quelques lignes...

La porte de la salle de bains impossible à verrouiller, l'omniprésence de sa famille, l'interdiction de sortir avec ses amies sans chaperon et un mariage arrangé avec Nasim… Enfant de la diaspora kurde installée en Allemagne, Elaha, 22 ans, étouffe.

Quand elle apprend que la famille de son futur époux exige un certificat prouvant sa chasteté, elle panique, n’étant plus vierge. Afin de rester fidèle à la tradition et à ses croyances, elle envisage une reconstruction de l'hymen. Problème : l'opération est hors de prix, et son petit boulot de blanchisseuse ne lui permet pas d'avancer les frais…

Au-delà d'un conflit entre le mode de vie occidental et les traditions kurdes, entre la soif d’émancipation d’Elaha et son attachement à sa culture, le premier film de la réalisatrice Milena Aboyan, elle-même d’origine kurde et vivant en Allemagne, met en exergue les injonctions patriarcales qui pèsent sur le corps des femmes.

Filmée en vase clos au sein de cette communauté, l'histoire nous confronte à une réalité sensible. Comment trouver la force de s'affranchir tout en gardant sa place auprès des siens ? Une œuvre sous tension, portée par la prestation de la charismatique Bayan Layla.

