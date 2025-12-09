Inédit : "Les survivants" avec Denis Ménochet sur France 4 jeudi 11 décembre 2025 (vidéo)

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Les survivants", un film inédit en clair à la télévision qui raconte l'histoire d'un homme solitaire qui voit son destin basculer lorsqu’il décide d’aider une réfugiée afghane.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un chalet isolé des Alpes italiennes, un homme solitaire voit son destin basculer lorsqu’il décide d’aider une réfugiée afghane traquée par la neige… et par les hommes.

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider.

Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...

Un film de Guillaume Renusson avec : Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois, Oscar Copp, Luca Terracciano, Guillaume Pottier, Roxane Barazzuol.

Ce film est déconseillé aux moins de 12 ans.