"Les rebelles de la forêt" à revoir sur NOVO 19 jeudi 11 décembre 2025

Jeudi 11 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Les rebelles de la forêt", un film d'animation de 2006 réalisé par Jill Culton.

L'histoire en quelques lignes...

Boog, un grizzly apprivoisé et heureux, vit une vie de rêve et de tout confort dans la petite ville de Timberline avec sa bienfaitrice, la garde-forestière Beth. Boog est habitué au luxe, dort dans un garage, et participe même à des spectacles.

Sa vie est bouleversée lorsqu'il rencontre Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard, et qui a perdu une de ses cornes. Boog libère Elliot, qui était ligoté par le redoutable et stupide chasseur Shaw.

Elliot, très collant, arrive à convaincre Boog de le suivre pour "goûter à la liberté de la nature". Cependant, la vie sauvage est un choc total pour Boog, qui a perdu tous ses instincts d'ours. Après une série de mésaventures en ville qui sèment le chaos, Beth, pour la sécurité de la population et de Boog lui-même, décide de les relâcher tous les deux en pleine forêt, juste deux jours avant l'ouverture de la saison de la chasse.

Désormais seuls et perdus dans un environnement qu'il ne connaît pas, Boog déteste la nature, et Elliot est bien plus maladroit que guide. Ils doivent apprendre à cohabiter et surtout à réveiller l'instinct sauvage de Boog.