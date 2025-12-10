recherche
Le film "Amadeus" de Miloš Forman à revoir sur France 5 vendredi 12 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 décembre 2025 43
Le film "Amadeus" de Miloš Forman à revoir sur France 5 vendredi 12 décembre 2025

Vendredi 12 décembre 2025 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir le film "Amadeus" réalisé en 1984 par Miloš Forman qui raconte, sous la forme d’un long aveu, la jalousie obsessionnelle d’Antonio Salieri envers Wolfgang Amadeus Mozart.

L'histoire en quelques lignes...

1823. Se sentant responsable de la mort de Mozart trente ans plus tôt, Antonio Salieri tente de se suicider. Incarcéré, il se confie à un prêtre.

Tout débuta lorsque Salieri entendit parler de Mozart pour la première fois. Il était alors compositeur officiel de la cour de Vienne et décida de le rencontrer à Salzbourg. Salieri découvrit ce jeune musicien, adolescent paillard et scatologique, dont le comportement, qu'il jugeait hautement révoltant, tranchait singulièrement avec sa musique et son indéniable talent artistique. Salieri comprit rapidement que ce jeune surdoué arrogant constituait une réelle menace.

Bien qu'admiratif du génie de Mozart, il tenta par tous les moyens de l'évincer...

Suivez nous...