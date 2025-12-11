recherche
"Le vent se lève" du Studio Ghibli diffusé sur France 4 samedi 13 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 décembre 2025 63
France 4 poursuit sa programmation exceptionnelle pour vous faire découvrir l’univers poétique et engagé du maître du Studio Ghibli. Samedi 13 décembre 2025 à 21:05 la chaîne diffusera "Le vent se lève".

L'histoire en quelques lignes...

Dès son plus jeune âge, Jirō nourrit une passion inextinguible pour l'aviation. Sa mauvaise vue l'empêchant de prendre les commandes, il choisit la voie de la conception, inspiré par ses rêves récurrents où il converse avec l'élégant ingénieur italien Giovanni Battista Caproni. Ces rencontres oniriques façonnent sa vision : créer des avions non pas seulement efficaces, mais intrinsèquement beaux et parfaits.

Après avoir été témoin du grand tremblement de terre de Kantō en 1923, au cours duquel il rencontre Nahoko Satomi, Jirō poursuit ses études et intègre finalement Mitsubishi. Il se heurte aux limitations technologiques de son pays, mais déploie une ingéniosité et un dévouement sans faille pour rattraper le retard occidental, notamment par des voyages d'étude en Allemagne. L'histoire retrace sa quête acharnée pour le design idéal, une obsession qui le pousse à sacrifier beaucoup de sa vie personnelle.

Cette quête professionnelle est cependant inextricablement liée à son histoire d'amour avec Nahoko. Il retrouve la jeune femme des années plus tard, mais leur relation est assombrie par la maladie : elle est atteinte de la tuberculose. Malgré cela, ils se marient, et Jirō tente alors de concilier la conception de ses prototypes destinés à la guerre et le soutien à l'amour de sa vie, qui l'encourage depuis un sanatorium isolé.

Dernière modification le jeudi, 11 décembre 2025 10:54
Suivez nous...